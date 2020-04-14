Brezilya’da Trump’ın önerdiği koronavirüs ilacının klinik testleri durduruldu

Brezilya’da, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için tavsiye ettiği iki ilaçtan birinin klinik testleri, ilaç verilen hastaların kötüleşmesi üzerine durduruldu.

ABD Başkanı Donald Trump, sıtmanın tedavisinden kullanılan Klorokin ilacının Kovid-19 tedavisinde etkili olduğunu defalarca dile getirmiş, 'kimseyi öldüremeyeceğini' iddia etmişti.

Medrxiv tıp portalında yayınlanan çalışmaya göre, Brezilya’da Kovid-19 klinik testlerinin, daha yüksek doz verilen koronavirüs hastalarında, potansiyel olarak ölümcül olan aritmi riskini artıran düzensiz kalp atışı gelişince 'güvenlik nedeniyle' durdurulduğu ifade edildi.

Manaus kentinde yapılan testlere 81 hasta katılmıştı. Yarısına, 5 gün boyunca günde iki kez olmak üzere 450 miligram Klorokin verilirken diğerlerine 10 gün boyunca günde 2 kez olmak üzere 600 miligram. Araştırmacılar 3 gün içinde, daha yüksek doz uygulanan hastalarda aritmi tespit etti. Tedavinin 6. gününde 11 hasta hayatını kaybedince yüksek dozun uygulandığı test aşamasına derhal son verildi.

Hastalara tedavi sırasında ayrıca seftriakzon ve azitromisin ilaçlarının verildiği kaydedildi.