Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 105 kişi öldü

Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 105 artışla 1328'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 1261 artarak 23 bin 430'a yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.