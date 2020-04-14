İsrail Cumhurbaşkanı, Gantz ve Netanyahu'ya birlik hükümeti kurmak için 48 saat daha verdi

İsrail'de 'koronavirüs hükümeti' kurmaya yönelik görüşmeler sürerken, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ve mevcut Başbakan Benyamin Netanyahu'ya 'birlik hükümeti' kurmaları için 48 saat ek süre verdi.

İsrail'de 2018 yılının son çeyreğinden bu yana süren siyasi kriz sürerken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi, Likud lideri, mevcut Başbakan Benyamin Netanyahu ve rakibi, parlamento sözcüsü ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ı birlik hükümeti kurmaya itti.

İsrail Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Netanyahu ve Gantz'a hükümeti kurmaları için 48 saat ek süre daha verdi.

Açıklamada, Gantz'ın cumhurbaşkanlığından söz konusu adım için ilave süre talebinde bulunduğu bilgisi verildi.

İsrail'de Likud ile Mavi-Beyaz İttifakı partileri arasındaki birlik hükümeti kurulması için yürütülen müzakereler, hakimlerin seçiminden sorumlu meclis komisyonunun oluşturulması konusundaki anlaşmazlık nedeniyle geçen hafta durmuşu.

İttifak, tüm meselelerde anlaşılmasının ardından Likud'un söz konusu komisyonun işleyişinin yeniden görüşülmesini istediğini açıklamıştı.

Likud'un söz konusu talebi üzerine müzakerelerin durduğunu ifaden eden parti, komisyonun işleyişinde değişiklik yapılması ve demokrasiye zarar verilmesine izin verilmeyeceğini kaydetmişti.

Hakim seçim komisyonunda 9 üye bulunuyor. Adalet Bakanı'nın başkanlık edeceği komisyonda, hükümetin seçeceği başka bir bakan ile muhalefetten iki vekili, Yüksek Mahkeme Başkanı, aynı mahkemeden iki hakim ve Barolar Birliği'nden 2 üye bulunuyor.

Komisyonda bir karar alınabilmesi için en az 7 üyenin onayının alınması gerekiyor.