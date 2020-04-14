ABD'de son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 1509 ölüm kaydedildi

Johns Hopkins Üniversitesi, Kovid-19 pandemisinin merkez üssü haline gelen ABD'deki son bilanço rakamlarını yayınladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, son 24 saatte ABD'de Kovid-19 kaynaklı olarak 1509 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Böylelikle ABD'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 529'a yükseldi.

Worldometer'ın derlediği verilere göre de ülkede toplam vaka sayısı 586 bin 941'e çıktı, 36 bin 948 hasta tedavi edildi.

Dün ise ülkede Kovid-19 nedeniyle 1514 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı.