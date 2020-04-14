Çin'de 86'sı yurt dış kaynaklı 89 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin başlangıç noktası olan Çin'de 86'sı yurt dışı kaynaklı olan 89 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 salgını tüm dünyaya yayılmışken Çin'de yurt dışı kaynaklı vakalardaki artış sürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saat içinde 86'sı yurt dışı kaynaklı olmak üzere 89 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi.

Çin devlet televizyonu, geçtiğimiz saatlerde Rusya sınırında bulunan Heilongjiang eyaletinde, yurt dışından gelen 79 yeni hastanın tespit edildiği bilgisini paylaşmıştı.

Komisyonun dün paylaştığı verilere göre dün tespit edilen vaka sayısı da 98'i yurt dışı kaynaklı olmak üzere 108'di.

Ülkede tespit edilen vaka sayısı 82 bin 249'a yükseldi, dün herhangi bir ölümün kaydedilmemesiyle birlikte toplam ölü sayısı 3 bin 341'de kalmaya devam ediyor.

Bunun dışında salgının çıkış noktası olan Vuhan kentinin yer aldığı Hubey eyaletinde vaka tespit edilmedi.