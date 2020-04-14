Rus virolog: Koronavirüs ileride daha tehlikeli mutasyona uğramaz

Rusya Temel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden virolog Kirill Şarşov, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sürekli olarak değiştiğini, ancak ileride daha tehlikeli mutasyona uğramayacağını belirtti.

Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Şarşov, SARS-CoV-2 adı verilen yeni tip koronavirüsün diğer virüsler gibi sürekli olarak değiştiğini, ancak ileride daha tehlikeli mutasyona uğramayacağını ifade etti.

Şarşov, "Her virüsün genomu var, sürekli olarak değişiyor. Dış faktörlerin etkisi olmasa da mutasyonlar seyrek, fakat sürekli bir hızla meydana geliyor. Dış faktörler ise mutasyonların hızını ve doğasını etkileyebilir" diye konuştu.

Evrim çıkmazına girmemesi için virüsün düşük ölüm oranına sahip olması gerektiğine dikkat çeken Şarşov, bu nedenle uğradığı mutasyonların insan için daha tehlikeli hale gelmemesi gerektiğini vurguladı:

"Virüsün stratejisi, zaman içinde virülansını (hastalığa neden olma yeteneğini) düşürmesini sağlıyor, bu durum birçok güncel virüste görülür. Genel olarak yüksek ölüm oranı virüs için evrim çıkmazıdır."

Rus uzman, koronavirüsün mevsimlik hale gelebileceğini ve yazın başlarında yayılmasında düşüş görülebileceğini, fakat önümüzdeki ekim ya da kasım ayında ılımlı bir şekilde yeniden ortaya çıkabileceğini öngördü.