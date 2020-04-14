Çin'de iki koronavirüs aşısının klinik denemelerine onay verildi

Çin şimdiye kadar tüm dünyada 120 bine yakın insanın ölümüne neden olan koronavirüsle mücadele etmek için geliştirdiği iki deneysel aşının klinik deneylerine onay verildiğini duyurdu.

Çin, deneysel iki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik denemelerine onayladığını açıkladı.

Söz konusu iki aşı, Pekin merkezli Nasdaq listesinde yer alan Sinovac Biotech şirketi ile Çin Ulusal Eczacılık Grubu'na bağlı Vuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü’nün işbirliğiyle geliştirildi.

China approves two #COVID19 inactivated vaccines for clinical trials https://t.co/638IQnsJIk pic.twitter.com/0BipRA5mmd — China Xinhua News (@XHNews) April 14, 2020

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Mart ayında devlet medyası, ülkede geliştirilen ilk koronavirüs aşısının insanlar üzerinde sistematik şekilde denenmesine onay çıktığını duyurmuştu. Klinik denemelerin nisan sonunda başlayacağı ve ardından mümkün olduğu kadar çabuk acil kullanıma sokulacağı belirtilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü’nden dün yapılan açıklamada, yaklaşık 120 bin insanın ölümüne neden olan koronavirüsün yayılmasını tamamen durdurmak için güvenli ve etkili bir aşının gerekli olacağı ifade edilmişti.