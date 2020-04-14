TOKİ'den Salda Gölü'ne dair açıklama: Görüntüler bizi de rahatsız etti, sorumlular görevden uzaklaştırıldı

'Türkiye'nin Maldivleri' olarak anılan Salda Gölü ile alakalı süreç hızla devam ederken, sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası TOKİ'den açıklama geldi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Salda Gölü'ne ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada "Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşımlar yapılmaktadır. Paylaşımda yer alan görüntüler yüklenici firmanın şantiye alanı ve otopark bölümünde arazi düzenleme görüntüleri olup, koruma amaçlı oluşturulan yaklaşım mesafesinin dışında küçük bir alandır" dendi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Bu görüntüler kamuoyu gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) olarak bizleri de oldukça rahatsız etmiştir.

Yüklenici firmaya makineli araçların inşaat alanına kesinlikle sokulmaması talimatı verilmesine rağmen bu konuda yeterli hassasiyet göstermemiştir. Yüklenici firmaya kusurlu davranışları nedeniyle gerekli maddi ve sözleşmesindeki diğer ceza hükümleri işletilmiştir.

Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmış olup, sorumlu olan personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır.

Bu tür görüntülerin bir daha kesinlikle yaşanmayacağını, çalışmalarımızı çevre hassasiyetini ve kamuoyu duyarlılığını gözetecek şekilde yürüteceğimizi saygıyla bildiririz."