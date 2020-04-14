İran'da salgın kaynaklı can kaybı 1 ay sonra ilk kez 100’ün altına düştü

İran’da bir ay sonra ilk kez günlük can kaybı 100'ün altına düştü. Son 24 saatte 98 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 4 bin 683'e yükseldi. Yeni vakalarda da son 22 gün içinde en düşük artış kaydedildi ve toplam vaka sayısı da 74 bin 877'ye ulaştı.

İran'da Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte ülke genelinde 98 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının da 1574 olduğunu duyurdu.

Böylece ülkede salgın kaynaklı can kaybının 4 bin 683'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının ise 74 bin 877'ye ulaştığını bildirdi.

Cihanpur, hastanelerde tedavi gören 3 bin 691 hastanın durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, iyileşenlerin sayısının bir gün içinde 2 bin 146 arttığını ve şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 48 bin 129 olduğunu ifade etti.

Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan test sayısının ise 287 bin 359 olduğunu aktardı.

Can kaybı da vaka sayısı da düşüş eğiliminde

Bu verilerle, İran'da 97 ölümün kaydedildiği 14 Mart'tan sonraki bir ay içinde ilk kez günlük can kaybında 100'ün altına düşüldü.

Vaka sayısında da son 22 gün içinde en düşük artış kaydedildi.