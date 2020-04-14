İmamoğlu'ndan toplu taşıma kullanımıyla ilgili açıklama: Üzücü bir sayı paylaşmak istiyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentteki toplu taşıma kullanımıyla ilgili olarak açıklama yaptı. "Bir hafta önce, yani 6 Nisan'da İstanbul’da toplu ulaşım kullanım sayısı 896 bindi" diyen İmamoğlu, iki gün süreyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası bu sayının arttığını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen mücadeleyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"Üzücü bir sayı paylaşmak istiyorum. Bir hafta önce, yani 6 Nisan'da İstanbul’da toplu ulaşım kullanım sayısı 896 bindi. Yani bir hafta önce 896 bin kez toplu ulaşımda Akbil basıldı. Anlamı bu. Taksi, minibüs hariç, ücretsiz kart gösterip binen polisler, sağlıkçılar, bunun gibi insanlar hariç. Bakınız çok büyük bir sayı değil mi?" diyen İmamoğlu, devamında şunları kaydetti:

"Ama bugüne baktığımızda yani düne baktığımızda iki günlük sokağa çıkma yasağından sonra, düne baktığımızda sayı 1 milyon 15 bin. Yani yüzde 12-13 civarında artış göstermiş durumda. Yani bu hiç hoş bir durum değil. Tekrardan fazla bir kullanım söz konusu. Bu bizi üzüyor. Evde kal çağrılarımızın yerine gelmediğini görüyoruz."

İmamoğlu'nun açıklamalarında şunlar öne çıktı: