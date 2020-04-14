Eskişehir sokaklarında yoğunluk

Eskişehir Valiliği, yaklaşık 875 bin nüfusa sahip kentte yaya trafiğine açık olan cadde ve sokakları, kalabalığa karşı demir bariyerlerle kontrol altına aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında süren uygulama kapsamında İki Eylül, İsmet İnönü-1 ve Hamamyolu gibi caddelerde polis ekipleri, tek tek kimlik kontrolü yaparken, sağlık ekiplerince de gelenlerin ateş ölçümleri yapılıyor.

Tedbirlere rağmen kentin trafiğe kapalı olan caddelerinde kalabalık gözlenirken, polis ekiplerince sürekli yapılan anonslarda, "Banka, PTT, market gibi benzeri yerlerde bekleyen değerli Eskişehirliler, salgın nedeniyle sıra beklerken güvenli mesafe kuralına uymanız kendiniz ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Salgın nedeniyle çocuklarınızı market, pazar ve halkın yoğun olduğu yerlere götürmeyin. Çocuklarınızla birlikte toplu taşıma araçlarını kullanmayın. Bu kural çocuğunuzun sağlığı için hayati derecede önemli olmakla birlikte cezai yaptırımları da bulunmaktadır" denildi.

Hava sıcaklığının yükseldiği kentte tüm uyarılara rağmen özellikle banka önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı gözlendi. Devriye gezen polis ekipleri, kuyrukta bekleyenleri sık sık uyarıp, mesafeye dikkat etmelerini istedi.