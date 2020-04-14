Sağlık Bakanı Koca: 4. haftada Türkiye'deki vaka artış hızı düşüşe geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak açıklama yapıyor.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Şu anki veriler Türkiye'nin salgını en az hasarla atlatacağını gösteriyor.

- Dördüncü haftada Türkiye'deki vaka artış hızı düşüşe geçti. Şu anda virüsün yayılma hızını kontrol altına almış durumdayız.

- Filyasyon kelimesini hiç unutmayacaksınız. Tespit ettiğimiz her vakada bunu uyguladık.

- İstanbul'da 1200 filyasyon ekibi görev almakta. Türkiye genelinde bu ekiplerin sayısı 4 bin 600. Koronavirüsle mücadelemiz mahalle bazına kadar inmiş bir mücadeledir. Filyasyon sağlam bir veri kaynağına ihtiyaç duyar.

Koca: Filyasyon yöntemini bizim gibi uygulayan hiç olmadı. Pozitif tanı konan hastaların her birinin son üç gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp, onları taramaya çalıştıkhttps://t.co/uuHZAk6ieR pic.twitter.com/MY1E0esOu2 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 14, 2020

- ​Filyasyon yöntemini bizim gibi uygulayan hiç olmadı. Pozitif tanı konan hastaların her birinin son üç gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp, onları taramaya çalıştık. Tablolara bakıldığında "Üstesinden geleceksiniz, direnin" diyor.