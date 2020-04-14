Hindistan'da koronavirüse karşı uzatılan 'sokağa çıkma yasağını' binlerce kişi protesto etti

Hint basınındaki haberlere göre, Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de binlerce göçmen işçi sokağa çıkma yasağının uzatılmasına karşı gösteri düzenledi.

Bandra Tren İstasyonu önünde toplanan binlerce göçmen işçi, yetkililerden evlerine geri dönebilmek için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

Göçmen işçilerden Asadullah Şeyh, yaptığı açıklamada, yiyeceklerinin kalmadığını belirterek, memleketi Batı Bengal'e dönmek istediğini belirtti.

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Polis ile yasağı protesto eden göçmen işçiler arasında arbede çıktı. Güvenlik güçleri göçmen işçilere bambu coplarla müdahale etti.