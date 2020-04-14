Hatay'da koronavirüsü yenen 30 hasta taburcu edildi

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Hakkı Horoz, yaptığı açıklamada, 27 Mart tarihinde pandemi hastanesi olarak çalışmaya başladıkları günden itibaren, Kovid-19 hastalarını tedavi etmeye başladıklarını söyledi.

Bugüne kadar 21 hasta ve bugün de 9 hastanın sağlıklarına kavuşarak toplamda 30 hastayı taburcu ettiklerini belirten Horoz, "Yoğun Bakım Ünitemizde tedavi gören 2 hastamız entube iken extube olmuş yani solunum cihazından çıkartılmış ve yine ayrıca Yoğun Bakım Ünitemizde tedavi gören 2 hastamız yoğun bakımdan çıkartılıp, korona servisine alınarak tedavilerine devam edilmektedir. Hastalarımızın mutluluğu bizlere verilen en büyük hediyedir. Bizler sizler için buradayız, sizler de kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalın" ifadelerini kullandı.