Rus Dışişleri: ABD’de 70’in üzerinde Rus öğrenci sıkışıp kaldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kovid-19 salgınının devam ettiği ABD’de, Rusya’dan 74 öğrencinin katıldığı eğitim programının askıya alındığını, öğrencilerin zor durumda kaldıklarını belirtti.

‘Ev sahibi ülke sorumluluk üstlenmiyor’

Bu bilginin ‘Secondary School Student Program’ programını koordine eden ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Washington’daki Rus Büyükelçiliği’ne verildiğini belirten Zaharova, şöyle devam etti:

“Şimdi uygulama pandemi nedeniyle acilen askıya alınıyor. Ev sahibi ülke çocuklarla ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmiyor ve şimdiye kadar ne çocukların listesi, ne de kaldıkları yer ile ilgili bilgiler sağlandı.”

‘Farklı programlarda yer alan reşit olmayan öğrenciler de büyükelçiliğe başvurdu’

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’ne farklı Amerikan programlarında yer alan reşit olmayan diğer Rus vatandaşlarının da başvurduğunu söyleyen Zaharova, “Organizatörler ve ev sahibi aileler çocukların bazılarına doğrudan kapıyı göstermiş” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’na ve ABD’nin Rusya Büyükelçiliği'ne gerekli girişimlerin yapıldığını vurgulayan Zaharova, Moskova’nın ABD ‘de zor durumda kalan çocukların sayısını, adlarını ve bulundukları yerleri, eğitim kurumlarının adlarını ve çocukların ABD’de olmasından sorumlu olan kişileri bulmaya çalıştığının altını çizdi.

‘Velilere ve okullara yardımcı bilgi için minnettar kalırız’

Rus Dışişleri'ne öğrencilerin ABD’ye gönderilebilecekleri programlar ile ilgili herhangi bir bilgi verilmediğini, programların Rus yetkililerinden gizli tutulduğunu ifade eden Zaharova, şöyle konuştu:

“Rusya Dışişleri Bakanlığı ve ABD’deki diplomatik kuruluşlarımız elbette ki çocukları bulmak için ellerinden geleni yapıyor. Velilere ve okullara, bu konuda yardımcı olabilecek herhangi bir bilgi sağlamaları durumunda minnettar kalırız.”