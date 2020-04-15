Mikrobiyoloji ve tekstil uzmanlarından koronavirüs salgını koşullarındaki tercihler konusunda öneriler

Rus mikrobiyolog ve tekstil uzmanları, koronavirüse karşı korunmada seçilen kumaş ve giysilerin önemli olduğunu belirtti. Uzmanlara göre mümkünse düğmesiz, fermuarsız giysiler tercih edilmeli.

A. N. Kosygin Devlet Üniversitesi Dekoratif El Sanatları ve Sanatsal Tekstil Bölümü Başkanı İrina Rıbaulina, bir kumaşın viral parçacıkları tutma yeteneğinin onun yoğunluğunaa bağlı olduğunu, malzeme ne kadar yoğun olursa, gözenekliliği ve dolayısıyla geçirgenliğinin de o kadar az olacağını ifade etti.

Gabardin, tüvit, saten veya atlastan yapılmış ürünler yüksek yoğunluğa sahip. Triko, aksine, bu parametreye göre, enfeksiyonun yayılması koşullarında uygun değil.

Uzmanlara göre, malzemenin virüsü durdurma yeteneğine kumaşın dokusu, pürüzsüzlüğü ve homojenliği de etki ediyor.

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar, koronavirüsün bakır üzerinde dört saat, plastik ve paslanmaz çelik üzerinde üç güne kadar yaşayabileceğini ortaya koydu. Bu da, SARS-CoV-2 parçacıklarının fermuarlara ve düğmelere yerleşebileceği anlamına geliyor. Bu nedenle uzmanlar, bu tür aksesuarların iyice dezenfekte edilmesini ya da bunların olmadığı kıyafetler seçilmesini öneriyor.i

Aynı şeyin saç takıları için de geçerli olduğunu belirten uzmanlar, bakterilerin saça yapışabileceğini bu nedenle pandemi sırasında sık sık yıkanmasını ve uzun saçların toplanmasını tavsiye ediyor.

Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü Biyofizik Bölümü Uzmanı Oleg Batışev, bu konuda şunları söyledi: “Teorik olarak, kirlenmiş saçların göze veya ağza girmesi enfeksiyona neden olabilir, bu nedenle dışarı çıkarken onları toplamak veya sabitlemek daha iyidir. Bununla birlikte, virüsün saçtan ellere ve daha sonra mukoza zarına geçebileceğine dair doğrudan bir kanıt yoktur.”