Aeroflot, Antalya'dan 146 Rus vatandaşını tahliye etti

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin en büyük havayolu şirketi Aeroflot’a ait uçağın Antalya’dan Moskova’ya 146 Rus vatandaşını tahliye ettiğini açıkladı.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Aeroflot’a ait SU2143 sefer sayılı Antalya-Moskova uçağı, içinde 146 yolcu ile 16.34’te havalandı.

Uçak, Moskova’nın Şeremetyevo Havalimanı’na saat 20.07 sıralarında indi.

Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu’ndan Sputnik’e açıklamasında ise Antalya’dan 147 Rus vatandaşının tahliye edildiği bildirildi.

Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu’ndan bir kaynak, "147 Rus vatandaşını taşıyan Aeroflot’a ait uçak bugün 16.40’ta Antalya’dan Moskova’ya gitti. Rusya ve Türkiye arasında uçuşlar durdurulduktan sonra ilk tahliye uçuşu Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya İletişim Bakanlığı ve Rosaviatsiya’nın (Rus sivil havacılık ajansı) koordineli eylemleri sayesinde mümkün oldu" dedi.

Başkonsolosluğun Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği ve Aeroflot Türkiye Temsilciliği ile yakın işbirliği içinde Antalya’daki Rus vatandaşları tahliye uçuşu hakkında bilgi vererek onların havalimanına ulaşmasına ve uçağa kayıt yapmasına yardımcı olduğunu kaydeden kaynak, "Halihazırda Antalya ve yakın kentlerde, Rusya’ya dönme fırsatını bekleyen birkaç yüz Rus vatandaşı kalıyor" diye ekledi.