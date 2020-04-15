Rus uzmanlar, koronavirüs aşısının ne zaman hazır olacağını açıkladı

Sputnik’in görüşlerine başvurduğu uzmanlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşının 2021 yılında hazır olabileceğini, ancak gebelik üzerindeki etkinin kontrol edilmesi ve olası toksisitenin belirlenmesi gibi aşamaların bu süreci bir buçuk yıl geciktirebileceğini belirttiler.

Virolog, Profesör Anatoliy Altşteyn, aşıların geliştirilmesinde testlerin uzun zaman aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Test için uygun seçenekler oluşturmak çok zor değil. Ancak testlerin kendileri çok zaman alıyor. Özellikle hayvanların çoğunun bu virüse yanıt vermemesi nedeniyle, gönüllüler üzerinde testler başlayacak. Umarım yıl sonu ya da bir sonraki yılın başına kadar aday aşılar oluşturulur.”

Aşının kitlesel kullanımının zamanlamasının test sonuçlarına bağlı olduğunu belirten Altşteyn sözlerini şöyle sürdürdü: “Hiçbir aşı yüzde 100 garanti vermez. Ancak, insanların yüzde 50'sinden fazlasını koruyabiliyorsa kullanılabilir. İyi bir aşı yüzde 80-90 oranında koruma sağlayabilmelidir.”

Altşteyn ayrıca, aşıyı geliştirme zamanının, araştırma için gerekli ve hızlandırılması mümkün olmayan bir dizi süreçten de etkilendiğini kaydetti.

N.F. Gamalei Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi üyesi Prof. Nikolay Malışev ise şunları söyledi: “Tahminen bir buçuk yıl. Birkaç hafta önce veya sonra, daha fazla değil. Çünkü mutlaka yerine getirilmesi gereken bazı şartlar var. Bazı hayvanlarda hamileliğin nasıl ilerlediğini görmek de dahil olmak üzere. Biliyorsunuz, bugün hamile kalıp hemen yarın doğum yapmak olmuyor.”

İlacın toksisite açısından test etme ihtiyacının da zaman bakımından iyimser tahminler yürütmeye engel olduğuna vurgu yapan Malışev sözlerini şöyle sürdürdü: “Ve elbette verimlilik. İki sütun: güvenlik ve verimlilik. İmmünojenite. Hangi doz gerekli ve ne kadar etki eder. Bu da zaman alır, ne yaparsanız yapın.”