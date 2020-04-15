Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt dışından gelen Türk işçilerin karantina altına alınma işlemleri devam ediyor. Suudi Arabistan’dan gelen 313 işçi Çorum’da karantinaya alındı.

Dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye’ye dönmeye devam ediyor.

Suudi Arabistan’da çalışan 313 Türk işçi havayolu ile bugün Türkiye’ye getirildi.

Samsun Havalimanı’nda sağlık taramasından geçirilen işçiler karayolu ile Çorum’a getirilerek 14 günlük karantinaya alındı.

İskilipli Atıf Hoca Yurdu’na otobüslerle getirilen vatandaşlar otobüslerden kontrollü bir şekilde indirildi. Ateşleri ölçülen vatandaşlar kayıtları alındıktan sonra kendileri için hazırlanan karantina yurduna yerleştirildi.

Vatandaşların yurtlara yerleştirilmesi sürecinde Kızılay, AFAD, İl Emniyet ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Yurt dışından gelen gurbetçilerin kalacağı odalar dezenfekte edilerek tüm ihtiyaç malzemeleri odalarına yerleştirildi.