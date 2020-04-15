Rus askeri uzmanlar Sırp Cumhuriyeti’nde iki yerleşimde dezenfektasyona başladı

Rus askeri uzmanların (Bosna-Hersek'i oluşturan iki özerk bölgesinden biri olan) Sırp Cumhuriyeti’nde iki yerleşimde kamuya açık alanlarında ve sağlık kuruluşlarında dezenfektasyon yaptıkları bildirildi.

Bosna-Hersek Radyo Televizyonu’nun (RTRS) aktardığı habere göre Rus Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri'nde görevli uzmanlar, Sırp Cumhuriyeti’nde yer alan Gradişka kasabasında ve Priedor kentinde kamuya açık alanlarının ve sağlık kuruluşlarının dezenfektasyonuna başladı.

Habere göre yarın ise Doboj kentinde dezenfektasyon çalışması yapılması planlanıyor.

Rus askeri uzmanlar daha önce de Banja Luka kentinde Nikola Tesla öğrenci merkezini ve pulmonoloji kliniğini dezenfekte etmişti.