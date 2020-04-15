Tayvanlı siyasetçiler 'maske ayrımcılığına' karşı birleşti: Pembe harika bir renktir

Tayvan’da salgından korunmak amacıyla pembe maske takan çocukların okulda zorba davranışlarla karşılaştığı haberleri üzerine başlayan tartışmaya siyasetçiler de katıldı. Pembe maske takan, “Pembe harika bir renktir” diyen siyasetçiler çocuklara destek verdi.

Tayvan’da bazı erkek öğrencilerin kaba sözler ya da alayla karşılaştıkları için pembe maske takmayı reddetmesini değerlendiren Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen, ‘pembe erkekler için de genç kadınlar için de harika bir renktir’ vurgusu yaptı.

Sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan Tsai, “Yüz maskeleri bizleri korumak için kullanılır. Herkesi renk stereotiplerine göre seçimlerini sınırlamamaya çağırıyorum. Rengi ne olursa olsun, bizi koruyan maske en uygun olanıdır” dedi.

Başbakan Su Tseng-chang da pembe maske takarak halkın arasına karıştı.

Sağlık Bakanı pembe maske takarak basının karşısına çıktı

Bir gün önce de Sağlık Bakanı Chen Shih-chung ve beraberindeki heyet, ailelerden gelen şikayetler üzerine Merkezi Salgın Komuta Merkezi'ndeki günlük basın toplantısında, topluca pembe maske takarak basının karşısına çıkmıştı.

Maske renginin bir önemi olmadığını vurgulayan Chen, ünlü çizgi karakter Pembe Panter’in büyük bir hayranı olduğunu da açıklamıştı.

.@MOHW_Taiwan Minister Chen took time out from the regular #Coronavirus briefing to discuss the relevance of his pink medical mask. The big takeaway: No color is exclusive to girls or boys. #GenderEquality lies at the heart of #Taiwan values. pic.twitter.com/jTrsyC8FDf — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) April 13, 2020

Chen gibi halka destek vermek isteyen Ulaştırma ve İletişim Bakanı Lin Chia-lung ve Eğitim Bakanı Pan Wen-chung da pembe maske taktıkları fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Tayvan’da salgın nedeniyle şimdiye kadar altı kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı ise 393’e ulaştı.