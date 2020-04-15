Trump'ın DSÖ kararına Almanya'dan tepki: En iyi yatırım, DSÖ'yü güçlendirmektir

Donald Trump'ın ABD’nin DSÖ’ye sağladığı fonu askıya almasının yankıları sürüyor. Bu karara tepki gösteren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Suçlama yapmak duruma yardımcı olmuyor, virüs sınır tanımıyor” dedi.

Salgına karşı birlikte mücadele etmek gerektiğini vurgulayan Maas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; “Salgınla mücadelede en iyi yatırımlardan biri, testlerin ve aşıların geliştirmesi ve dağıtılması için Birleşmiş Milletleri, özellikle de yetersiz finansmanı olan DSÖ'yü güçlendirmektir.”

Schuldzuweisungen helfen nicht. Das Virus kennt keine Grenzen. Wir müssen gegen #COVID19 eng zusammenarbeiten. Eine der besten Investitionen ist es, die @UN, allen voran die unterfinanzierte @WHO, zu stärken, z.B. bei der Entwicklung und Verteilung von Tests und Impfstoffen. https://t.co/ugVbnZFx7R — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) April 15, 2020

BM ve Çin'den de tepki

Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Trump’a tepki gösterdi. Guterres, salgının tam da ortasında birilerini suçlamanın ‘zamanı olmadığını’ söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian ise ABD’nin bu hamlesinin DSÖ’nün kapasitesini zayıflatacağını ve salgınla mücadelede uluslararası işbirliğini baltalayacağını belirtti.

Zhao, “ABD'yi sorumluluklarını ve yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye ve salgınla mücadeledeki liderliğinde DSÖ’ye destek vermeye çağırıyoruz” dedi.

Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, DSÖ'nün Çin için çalıştığı ve salgın konusunda ihmalkâr davrandığını iddia ederek, ABD'nin örgüte sağladığı fonu askıya aldığını duyurmuştu. DSÖ’nün en büyük bağışçılarından biri olan ABD, örgüte 893 milyon dolar yardımda bulunuyor. Bu miktar, DSÖ’nün iki yıllık bütçesinin yüzde 15’ine denk geliyor.