Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 25 bine yaklaştı

Rusya’da son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 65 bölgede 3388 arttı, 28 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı böylece 24 bin 490’a, ölü sayısı ise 198’e yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’daki vaka sayısındaki artış devam etti.

Gün içinde vaka sayısında 3388 kişilik artış oldu. Yeni vakaların çoğu, daha önceki gibi başkent Moskova’da bulunuyor. Son 24 saatte kentte kaydedilen vaka sayısı 1774.

Moskova bölgesinde 272, Murmansk bölgesinde 137, St. Petersburg’da 130 yeni vaka tespit edildi.

Vaka kaydedilmeyen tek yer Altay Cumhuriyeti

Toplam vaka sayısı böylece 84 bölgede 24 bin 490’a çıktı. Şimdiye kadar vaka görülmeyen tek bölge ise Altay Cumhuriyeti.

Ülkede koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 28 kişi daha hayatını kaybetti, şimdiye kadar salgında ölen sayısı böylece 198’e çıktı.