Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden Cumhurbaşkanlığı’na teşekkür

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, koronavirüs salgınını ardından Antalya’da mahsur kalan Rus vatandaşlarının Moskova'ya tahliye uçuşunun düzenlenmesinde verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’na teşekkür etti.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Facebook’tan yaptığı açıklamada Aeroflot yolcu uçağıyla Antalya’daki 146 Rus vatandaşının ülkelerine götürülmesiyle ilgili destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’na teşekkürlerini sundu.

Açıklamada, “En kısa zamanda Türkiye’de bulunan diğer vatandaşlarımızın da yurda dönmesini umuyoruz ve bunun için gerekli tüm çabayı göstereceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin en büyük havayolu şirketi Aeroflot’a ait uçağın Antalya’dan Moskova’ya 146 Rus vatandaşını tahliye ettiğini açıklamıştı.

Rusya Bakanlar Kurulu, koronavirüs nedeniyle Rus sivil havacılık ajansı Rosaviatsiya’ya diğer ülkelerle olan düzenli uçuşları ve charter seferlerinin 27 Mart'tan itibaren tamamen durdurulması talimatı vermişti. Daha sonra 31 Mart itibariyle yurtdışında mahsur kalan vatandaşların tahliyesine yönelik uçuşlarda da kısıtlamaya gidilmişti. Tahliye uçuşları yalnızca Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı’na, 24 saatte 500 kişiden fazla kişi olmayacak şekilde yapılıyor. Moskova’dan Rusya’nın diğer bölgelerine tahliye uçuşları da günde 200 kişiden fazla olmamak kaydıyla gerçekleştiriliyor.