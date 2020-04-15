Prof. Dr. Ülkü Azrak koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin eski dekanlarından, Türkiye'de idare hukukunun en yetkin isimlerinden Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Prof. Dr. Ülkü Azrak'ın ölüm haberi, İstanbul Üniversitesi'nin Twitter hesabından duyuruldu. Açıklamada, "İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanı, kıymetli hocamız Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanı kıymetli hocamız Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. — İstanbul Üniversitesi (@istanbuledutr) April 15, 2020

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Fakültemiz emekli öğretim üyelerinden, 1995-98 arasında fakültemiz dekanlığını yürütmüş Prof. Dr. Ülkü Azrak’ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Kovid-19 pandemisi nedeniyle vefat eden değerli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve üniversitemiz camiasına baş sağlığı dileriz" dendi.

Fakültemiz emekli öğretim üyelerinden, 1995-98 arasında Fakültemiz dekanlığını yürütmüş Prof. Dr. Ülkü Azrak’ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Covid-19 pandemisi nedeniyle vefat eden değerli Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve Üniversitemiz camiasına baş sağlığı dileriz. pic.twitter.com/5yPGpQIYdn — İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (@IU_Siyasal) April 15, 2020

Ülkü Azrak kimdir?

Türkiye'nin en yetkin idare hukukçularından biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Ülkü Azrak, 1933 yılında İstanbul'da doğdu.

Vefa Lisesi'nin ardından 1956 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Azrak, aynı üniversitenin Hukuk Fakültesi'nde İdare Hukuku kürsüsünde doçent olarak göreve başladı.

Azrak, 1979 yılında, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kuran isimler arasında yer aldı. Azrak, 1982 yılında profesör oldu ve 1995-1998 yılları arasında fakültenin dekanlığını yaptı. 1998-1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı görevlerini yürüten Azrak, 1999 yılında hem Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü hem Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı hem de Senato üyeliği görevlerinden dönemin İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu'na tepki göstererek istifa etti.

2000 yılında yaş haddinden emekli olup Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapmaya başladı.

2009 yılında buradan ayrılıp tekrar İstanbul Üniversitesi'ne dönen Ülkü Azrak, 2001-2005 yıllarında YÖK üyeliği görevinde bulundu.