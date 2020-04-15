Kayıt
16:01 15 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama

    BM: Arap coğrafyasında 74 milyon kişinin elini yıkayabileceği lavaboları, sabunları yok

    © AFP 2020 / OMAR HAJ KADOUR
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Küresel salgın: Koronavirüs vakaları 1,5 milyonu aştı (77)
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104183/55/1041835548_0:200:3169:1982_1200x675_80_0_0_61e0992571f2fe54ac99bcc57dc3fdc9.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202004151041835699-bm-arap-cografyasinda-74-milyon-kisinin-elini-yikayabilecegi-lavabolari-sabunlari-yok/

    Su sıkıntısı çeken Arap coğrafyasında yaşayan yaklaşık 74 milyon insanın, ellerini yıkayacak lavaboları ya da sabunları olmadığı için koronavirüse yakalanma risklerinin çok daha yüksek olduğunu uyarısında bulunuldu.

    Uzmanlar salgının yayılmasını önleme konusunda kişisel temizliğe dikkat çekerken, su ve hijyenik koşullar konusunda sıkıntı yaşayan Arap coğrafyasında riskin çok daha büyük olduğu belirtildi.

    Birleşmiş Milletler (BM); lavabo, sabun ve su kıtlığı gibi sebepler nedeniyle 74 milyonluk bir nüfusun salgına karşı daha savunmasız kaldığını açıkladı.

    Bu nüfusun önemli bir bölümünü 31 milyon kişiyle Sudan, savaştan büyük zarar görmüş 14 milyon kişiyle Yemen ve 9.9 milyonla Mısır oluşturdu.

    'Basit bir eylem bile zorlaşıyor'

    © AA /
    Uzmanlar uyardı: İlerleyen günlerde su tasarrufuna dikkat
    BM'nin Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, “Dünya çapında, sabun ve suyla el yıkamanın koronavirüs bulaşmasına karşı en iyi önlem olduğu kabul edilmişken, 74 milyon insanın temel el yıkama vasıtalarına erişimi olmadığı bir bölgede bu basit eylemin ne kadar zor bir şey olduğu ortaya çıkıyor” denildi.

    Komisyon, mültecilerin ve işgal ya da çatışma bölgelerinde yaşayan nüfusun yükünün daha da ağırlaştığını vurguladı.

    Mültecilerin işi daha zor

    Savaş ve çatışma nedeniyle yerinden edilmiş ve mülteci durumuna düşmüş yaklaşık 26 milyon kişinin su ve hijyenik malzemeye erişemediğini belirten Komisyon, bu grubun çok daha büyük tehdit altında olduğunu ifade etti.

    Komisyon Sekreteri Rola Dashti, “Koronavirüsün daha fazla yayılmasını engellemek adına, her yerde herkesin temiz su ve sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması acildir, bunu karşılayamayanlar için ücretsiz olarak sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

    BM ayrıca bölgedeki 87 milyon kişinin evlerinde temiz içme suyuna erişimi olmadığını belirtti. Kuyu ve çeşmeler gibi kamuya açık kaynaklardan su etmenin hastalık riskini artırdığı kaydedildi.

    Konu:
    Küresel salgın: Koronavirüs vakaları 1,5 milyonu aştı (77)
    Etiketler:
    Salgın, Koronavirüs, Arap, Sabun, Su, BM, El yıkama
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Sovyetler Birliği dönemine ait 'İşten sonra - duş almaya!' sloganlı pankart.
    'İşten sonra duş alın': Sovyet pankartlarında sağlıklı yaşam ilkeleri
    Karikatür
    Arap Birliği: İsrail koronavirüs salgınını Filistin topraklarını ilhak için kullanıyor
    İnfografik
    Yeni Rus korvet 'Retivıy'
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet