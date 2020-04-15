Ceza kesilen pazarcı isyan etti: Maske yüzümde durmuyor, konuştukça aşağıya kayıyor

İstanbul'da maske takmadığı için ceza kesilen bir esnaf cezaya tepki gösterdi. Esnaf, "Maske yüzümde durmuyor. Konuştukça aşağıya kayıyor. Müşteri ile konuşunca maske aşağıya düşüyor” dedi.

İstanbul’un çeşitli noktalarında kurulan semt pazarlarında polis ve zabıta ekipleri tarafından maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı. Bakırköy, Başakşehir ve Fatih’teki semt pazarlarının giriş ve çıkışlarında zabıta ekipleri alışveriş için pazara gelen ve maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı.

Pazar yerlerinde yapılan denetimlerde maske takmayan 3 kişiye ise kabahatler kanuna göre 3 bin 180’er lira ceza kesildi.

'Konuştukça aşağıya kayıyor'

Polis ekipleri, pazar içerisinde dolaşarak hem vatandaşları hem de pazar esnafını uyardı. Denetimler esnasında bir pazarcının maske takmadığını gören polis ekipleri tarafından pazarcıya ceza kesildi.

Yazılan ceza sonrası kendisini savunan pazarcı, “Maske yüzümde durmuyor. Konuştukça aşağıya kayıyor. Müşteri ile konuşunca maske aşağıya düşüyor” dedi. Ceza işlemi sonrası ekipler tarafından pazarcı esnafına maske verildi.

Kent genelinde kurulan semt pazarlarındaki denetimlerin ise gün içerisinde devam edeceği belirtildi.