Rus Dışişleri: Trump'ın DSÖ kararı Amerikan tıbbındaki sorunlarla ilgili suçu başkalarına atma girişimi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) sağlanan fonu durdurma kararını yeni tip koronavirüs pandemisi ile ilgili hayali suçlular arayışı olarak niteledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın DSÖ’ne sağlanan fonu durdurma kararını Rus basınına değerlendiren Zaharova, Trump’ın bu şekilde koronavirüs pandemisi ile ilgili hayali suçlular aradığını belirtti.

Zaharova, “Bu ülkenin politikacıları için her zaman suçlu birileri var, pandemiden Çin ve DSÖ, Clinton’un kaybetmesinden Rusya, Amerikan tıbbındaki sorunlardan ise bizzat (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin suçlu. En önemlisi hayali ‘test tüpünü’ bularak, onu başkalarının suçluluğunun ve kendi kusursuzluklarının kanıtı olarak dünyaya sunmak” diye konuştu.

‘Dikkatleri Amerikan sağlık sistemindeki sorunlardan başka yöne çekme girişimi’

Trump’ın DSÖ kararıyla ilgili bir değerlendirme de Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy’den geldi.

‘Tüm ülkeler arasında dayanışmaya ve koordineli bir etkileşime ihtiyaç var’

Trump’ın bu kararının dikkatleri Amerikan sağlık sistemlerindeki sorunlardan başka yöne çekme girişimi olabileceğini söyleyen Slutskiy, şöyle konuştu: “Trump’ın DSÖ’ye fonlamayı durdurma kararı, dünya genelinde koronavirüse karşı verilen mücadele bakımından kesinlikle zarar verici.”

Rus vekil, bu konuda iç siyaset faktörünün öne çıkmış olabileceğini ve ABD Başkanı’nın bu şekilde sorunlardan uzaklaştığını, ABD’nin sağlık sistemindeki eksiklerle ilgili sorumluluğu dış aktörlere attığını ifade etti:

“Her hâlükârda bu yeni bir bencillik tezahürü ve Covid-19’un siyasallaştırılması. Şu anda tüm ülkeler arasında dayanışmaya ve koordineli bir etkileşime ihtiyaç var. Uçuş analizlerini yapmanın ve Dünya Sağlık Örgütü’nü mali destekten yoksun bırakmanın zamanı değil.”

‘ABD’nin Amerikan münhasırlığı paradigması çerçevesinde düşünmeye ve hareket etmeye devam ettiğini’ belirten Slutskiy, “Diğer ülkelerin DSÖ’nün faaliyetlerinin desteklenmesi konularında farkındalık ve sorumlu yaklaşım göstereceklerini umarız” ifadelerini kullandı.