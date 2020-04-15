Karantina süresi dolanlar evlerine gönderildi

Tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan vatandaşlar, evlerine gönderilmeye başlandı.

Bursa'da, Sırbistan, Belarus ve Katar'dan gelen ve tedbirler kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda karantinaya alınan 201 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

İzmir'de 75 kişi evine gönderildi

Kamerun'dan gelen ve tedbirler kapsamında İzmir'deki öğrenci yurdunda karantinaya alınan 75 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

Mersin'de 109 kişi memleketine döndü

Çeşitli iş kollarında çalıştıkları Kuzey Kıbrıs'tan getirilerek Mersin'de gözetim altında tutulan 109 kişi, karantina sürelerinin dolması üzerine memleketlerine uğurlandı.

Manisa'da 318 kişi tahliye edildi

ABD ve Etiyopya’dan gelerek Manisa İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Muradiye Kız Öğrenci Yurdunda misafir edilen 318 kişi, 14 günlük karantina sürecini tamamladı. Bu kişiler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından yurtlardan tahliye edildi.

Muş'un 2 köyünde karantina uygulaması bitti

Muş'ta 14 günlük karantina, 6 köyden 2'sinde sona erdi. Karantina süresi sona eren, merkeze bağlı Yazla ve Alagün köyünde hayat, normale döndü. Merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi ile Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyü, Bulanık'a bağlı Yazbaşı ve Demirkapı köyleri ile Malazgirt'in İyikomşu köyünde ise karantina uygulaması sürüyor.