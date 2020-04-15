Diyarbakır’da koronavirüsü yenen 12 kişi taburcu edildi

Diyarbakır'da, koronavirüs tedavileri tamamlanan ve aralarında 87 yaşında bir hastanın da olduğu 12 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Dicle Üniversitesi bünyesindeki Pandemi Hastanesi’nde, koronavirüs tedavileri tamamlanan 12 kişi, tedavilerinin tamamlanmasının ardından sağlık görevlilerinin alkışları arasında taburcu edilerek evlerine gönderildi.

Taburcu olan hastalardan 87 yaşındaki Abdülkerim Çalışkan ve 85 yaşındaki Havva Çelik’in de içinde olduğu 12 hastanın tedavileri 4 ila 9 gün sürdü. Taburcu olan hastalardan Mehmet Can Erdem (33) tedavisinin 6 gün sürdüğünü belirterek, hastalığı yendiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Erdem, "Tedavim 6 gün sürdü, doktorlar bize çok iyi baktı. Allah’a şükür hastalığı yendim. Şimdi 14 gün evde karantinada kalacağım. Çok mutluyum" dedi.

5 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Yüksel Kars (54) ise, "İlk 3 gün hastalığı çok ağır geçirdim, sonra ilaç tedavisi uyguladılar bana iyileştim. Çok şükür hastalığı atlattım. Doktorlara ve bizimle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim" diye konuştu.