Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1518'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısının 1518'e yükseldiğini duyurdu. Koca, vaka sayısının ise 69 bin 392'ye ulaştığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1518'e yükseldiğini duyuran Koca, vaka sayısının ise 69 bin 392'ye ulaştığını ifade etti.

© Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı Türkiye'de koronavirüs vakaları 69 bin 392'ye yükseldi.

Kişisel Twitter hesabında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan verileri de paylaşan Koca, şunları kaydetti:

"Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875’i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım."

Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875’i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/IVrPbk8n2f — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 15, 2020

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