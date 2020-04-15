Koronavirüsü 22 günde yendi, alkışlarla taburcu oldu

Antalya’nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen bir çocuk annesi kadın, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki ev hanımı Ayfer Kahraman, yaklaşık 23 gün önce yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle pandemi hastanesi olarak belirlenen Serik Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan tetkiklerde Kahraman’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Hemen tedavisine başlanılan Kahraman, 22 günlük tedavisinin ardından virüsü yenmeyi başardı. Kahraman'ı, Başhekim Uzm. Dr. Yusuf Kara, doktorlar ve hemşireler, alkışlar eşliğinde taburcu etti.

Sağlıkçıların alkışlara el sallayarak karşılık veren Ayfer Kahraman, "Çok teşekkür ederim, Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Çok mutlu oldum, sağ olun" diyerek karşılık verdi.