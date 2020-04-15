Belçika, karantina önlemlerini 3 Mayıs'a kadar uzattı

Avrupa'da nüfusa oranla Kovid-19 vaka ve ölümlerinin en çok görüldüğü ülkeler arasında Belçika da yer alıyor. Ülkede uygulanan karantina önlemleri ise uzatılıyor.

Başbakan Sophie Wilmes, yaptığı açıklamada, "Karantina önlemleri 3 Mayıs'a kadar uzatıldı. Ortak çabalarımızı sürdürmemiz gerekiyor, Güvenlik Konseyi söz konusu kararı bu yüzden aldı" ifadelerini kullandı.

Krizin henüz sona ermediğini belirten Wilmes, hiç kimsenin ülkenin virüsü ne zaman yeneceğini tam olarak tahmin edemeyeceğini söyledi.

Başbakan, yine de ülkenin önümüzdeki hafta karantinadan çıkma stratejisini tartışmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik ilk adımların mayıs ayında geleceği tahmin ediliyor.

Belçika'da son olarak toplamda 33 bin 573 Kovid-19 vakası tespit edildi ve 4 bin 440 kişi hayatını kaybetti.