Trump: Veriler, vaka sayısı bakımından zirve noktasını geçtiğimizi gösteriyor

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında bir konuşma yaptı.

Virüse karşı verdikleri mücadelenin sonuçlarını görmeye başladıklarını aktaran Trump, "New York kentinde yeni vakalar azalıyor, Detroit ve Denver'de istikrar sağlandı, Washington DC, Baltimore gibi bölgelerde de ilerleme var. Houston ve New Orleans'da da vakalar düşüyor. Koronavirüsle mücadelemiz sürüyor ancak ülke genelindeki veriler, vaka sayısı bakımından zirve noktasını geçtiğimizi gösteriyor." dedi.

Trump, ülke ekonomisinin yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili eyalet valileri ile görüştüklerini ve bu konuda yarın bir açıklama yapacaklarını belirterek, "Bazı eyaletler, 1 Mayıs'tan önce ekonomilerini yeniden faaliyete geçirebilir." diye konuştu.

Virüs salgınından önce ABD ekonomisinin tarihinin en iyi günlerini yaşadığını belirten Trump, "Bu denli ölüm ve yıkımı görmek korkunçtu." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin "ABD dünya nüfusunun yüzde 4'ünü oluşturmasına rağmen neden koronavirüs ölümlerinin yüzde 20'si bizim ülkemizde yaşanıyor?" sorusuna yanıt veren ABD Başkanı, "Neye sahip olduğunuzu bilmiyorsunuz. Diğer ülkelerin bazılarından dürüst rakamlar aldığınızı mı zannediyorsunuz? Biz ise her şeyi, her vakayı, her ölümü bildiriyoruz."

Dünya Sağlık Örgütü'ne ödemeleri kesme kararına ilişkin yapılan eleştirilere dair konuşan Trump, "İnsanlara yardım etmek istiyoruz, Afrika'da, AIDS konusunda.. Bu konuda çok yardımda bulunuyoruz ama kimse bunu konuşmuyor. DSÖ'de yaşananlar bir utanç. Biz yılda 400-500 milyon dolar ödüyoruz, Çin ise 38-40 milyon dolar ödüyor. Ve görünen o ki bu örgütü kontrol edebiliyorlar. Artık enayi olmak istemiyoruz" dedi.

