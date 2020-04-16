Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Koç: Koronavirüs vakaları saptanan huzurevlerinde yayılımı önledik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde huzurevlerinde çok sıkı tedbirler alınmasına karşın, bazı kuruluşlarda vakaların görüldüğünü ama yayılmasının önlendiğini bildirdi.

Şu an Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı 153, belediyelere bağlı olanlar ve özel huzurevleriyle birlikte 426 huzurevinin bulunduğunu belirten Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, "426 huzurevimizde 27 bin 300 yaşlı vatandaşımız hizmet alıyor. Hizmet alan yaşlılarımızın yüzde 50'si 80 yaşının üzerinde. 100 yaşın üzerinde de 7 yaşlımız var" bilgisini paylaştı.

Bazı yaşlıların aynı zamanda kronik hastalıklarının da bulunduğuna işaret eden Koç, "Özellikle diyabet, solunum yetmezliği, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği, kanser gibi eşlik eden hastalıkları var. Bir yaşlımızın birden çok hastalığının da olma ihtimali var. Bu açıdan hem 80 yaşın üzerinde olmaları hem de birden fazla kronik hastalıklarının olması bizim çok hassas davranmamızı gerektiren bir süreç" ifadelerini kullandı.

'İlk tedbirler 7 Ocak'tan itibaren alındı'

Huzurevlerindeki yaşlıların sağlık ve beslenme süreçleriyle ilgili her zaman çok hassas olduklarını vurgulayan Koç, Kovid-19'un Çin'de görülmesiyle birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatlarıyla alınan tedbirleri daha da sıklaştırmaya başladıklarını söyledi.

Koç, "7 Ocak'tan itibaren tüm özel ve resmi kuruluşlarımızda gerek personelimizin bu konudaki spesifik eğitimleri gerekse yaşlılarımızın, engellilerimizin bilinçlendirilmesine ilişkin eğitimlere başladık. Ardından 28 Şubat'ta, Türkiye'de henüz ilk vaka bile görülmemişken kuruluşlarımıza ziyaretleri yasakladık. Yaşlılarımızın da çok acil bir durumu olmadığı sürece dışarı çıkmalarına kısıtlamalar getirdik" diye konuştu.

'Gelen malzemeleri dezenfekte ediyoruz'

Orhan Koç, "Kuruluşlarımıza tedarik zinciriyle ürün getiren firmaları bile kapıda karşılayarak, malzemelerini dezenfekte ederek içeri alıyoruz. Yaşlılarımızın sağlık taramalarını günde 4 defa yapıyoruz. Sadece ateş, nabız, solunum değil, hipotermilerine kadar takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Erken teşhisin çok önemli olduğuna işaret eden Koç, personelin de katlarının, odalarının sabitlendiğini, tam izolasyon kurallarına göre hareket etmelerinin sağlandığını aktardı. Koç, yakınlarından yurt dışından gelen biri olan veya temas öyküsü bulunan tüm personelin "idari izinli" sayıldığını da dile getirdi.

Koç, Türkiye'deki vaka sayılarının artmasıyla huzurevlerinde tedbirlerin bir üst kademeye daha çıkarıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuruluşlarımıza adeta karantina kurallarını getirdik. Yaşlılarımızın dışarı çıkışı yapılmıyor, ziyaretçi girişi kabul edilmiyor. Ayrıca bütün personelimiz 26 Mart itibarıyla sabit vardiya uygulamasına geçirildi. Personelimiz de bunu ailelerinden ayrı kalmayı göze alarak çok içtenlikle kabul etti. Kuruluşlarımız 7, 10, 14 günlük sabit vardiyaya geçti. Bu bir gönüllülüktür ve bütün çalışanlarımızı buradan tebrik ediyorum."

Bu süreçte personelin de istirahat etme alanlarının, kuruluştaki imkanlarının iyileştirildiğini, gereken malzemelerin temin edildiğini anlatan Koç, şunları kaydetti:

"Sabit vardiya uygulamasında vardiyaya girecek ve vardiyadan çıkacak tüm personelimize 'sürüntü yöntemi' denilen PCR testi, fiziki muayene, genel sağlık taraması yapıyoruz. Riski sıfırlamaya çalışıyoruz. Burada il sağlık müdürlüklerimizle çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz."

Orhan Koç, özel huzurevleri haricinde, Bakanlığa bağlı huzurevlerinde 8 bin personelin görev yaptığını da belirtti.

'En ufak bir semptomda kuruluşun tümünü tarıyoruz'

Koç, "En ufak bir semptom, bulgu olduğunda o kuruluşun tümünü tarıyoruz. Tüm personelimiz ve yaşlılarımızın Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından kuruluşlarda örnekleri alınıyor. PCR denilen test yöntemiyle taramaları yapılıyor. Pozitif çıkan bir vakamız olduğunda hastaneye alıyoruz ve 7/24 sağlık gözetiminde tedavilerini sağlıyoruz" dedi.

Bakanlığa, belediyelere ait ve özel kuruluşların tümünde istisnasız, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan sıkı tedbirlerin uygulandığına vurgu yapan Koç, 28 Şubat ve ardından 26 Mart'tan itibaren kuruluşlarda tam karantina sürecinin başlatıldığına dikkati çekti.

'Virüsün hızını kestik'

Dünyada da koronavirüsü sıfıra indiren tek bir bakım kuruluşu olmadığının altını çizen Koç, "Aldığımız erken tedbirler sayesinde yayılma hızını sıfıra yakın tutuyoruz" bilgisini paylaştı.

Koç sözlerine şöyle devam etti:

"Aldığımız tedbirler sayesinde virüsün hızını kestik, kuruluşlarımızda yayılmasını önledik. Fakat pozitif vakalar çıktığında da bütün tedbirleri seferber ederek, hızlıca önlem alıyoruz. Bir kuruluşta pozitif vaka çıkması önemli ama ondan daha önemlisi bu vakanın artmamasını sağlamak. Kontrol altına alabilmek."

Öte yandan Koç, koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında, sadece Kovid-19 değil başka bir tanıyla da hastaneye yatarak tedavi gören yaşlıların taburcu olduktan sonra kuruluşlara alınmadığını, bunun yerine yeni açılan Sosyal İzolasyon Kuruluşlarında 14 gün süreyle misafir edildiğini bildirdi.