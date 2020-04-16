Şanlıurfa'da 2, Balıkesir'de 4 apartman karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı. Merkez Haliliye ilçesi İpekyol Mahallesi ile Karöküprü ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bulunan 2 apartmanda birer kişinin, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle söz konusu iki apartmanda 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.

Karar üzerine apartmanlara giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Edremit Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda Camisavat Mahallesi 32. Sokak, İkizçay Mahallesi Zeytinli Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesi ile Akçay Mahallesi 429. Sokak'ta yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine, bu kişilerin yaşadığı apartmanlarda 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Karantinaya alınan apartmanların girişlerine şerit çekilirken, bina sakinlerinin ihtiyaçlarının "Sosyal Vefa Destek Grubu" ekiplerince sağlanacağı belirtildi.

Öte yandan apartman sakinlerinin sağlık kontrollerinin her gün aile hekimleri tarafından yapılacağı bildirildi.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki bazı binalarda vakaların yoğun görüldüğünü söyledi. Sırmalı, pandemi kurulunca alınan kararlar doğrultusunda apartmanlarda karantina uygulanacağını ifade ederek "Karantina süresince apartman sakinlerinin gereksinimleri vefa destek ekiplerince karşılanacak olup apartman sakinlerinin dışarı çıkmaması için kolluk kuvvetlerince gerekli önlemler alınacaktır." diye konuştu.