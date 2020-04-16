Ryabkov: Trump’ın DSÖ'ye finansmanı kesmesi pis bir numara

ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonu kesme kararını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, söz konusu adımı 'pis bir numara' olarak değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) sağladığı fonu kesme kararını 'pis bir numara' olarak nitelendirdi.

Ryabkov, Rus medyasına açıklamasında, "Pandemi sırasında böyle bir kararın alınması gerçekten nefes kesen bir yumruk" dedi.

Rus diplomat, "Bu koşullarda küresel sistemi sorgulamak, DSÖ’nün doğru mu yanlış mı hareket ettiğini sorgulamak en azından vakitsiz" ifadelerini kullandı.