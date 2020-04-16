ABD'de yaklaşık 2 bin 600 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Johns Hopkins Üniversitesi, ABD'de son 24 saat içinde yaklaşık 2 bin 600 kişinin daha yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Johns Hopkins Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin merkez üssü olan ABD'deki son bilanço rakamlarını paylaştı.

Paylaşılan verilerde, son 24 saat içinde ABD'de 2 bin 569 Kovid-19 hastasının daha hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.

Böylelikle ülkedeki virüs kaynaklı toplam ölümlerin sayısı 28 bin 326'ya yükseldi ve 15 Nisan, bir gün içinde en çok ölümün yaşandığı gün olarak kayda geçti.

Worldometer tarafından paylaşılan verilerde de ABD'de toplamda 644 bin 89 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ve 48 bin 701 hastanın tedavi edildiği belirtildi.