ABD'li doktor koronavirüsü 'piyangoya' benzetti

ABD'li doktor Marlen Kaplan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Enfeksiyonu muhtemelen bir Kovid-19 hastasından kaptı. Hastanedeyken tekrar ayağa kalkabileceğinden emin değildi.

Sputnik’e konuşan Kaplan, hastalığıyla ilgili şunları söyledi:

"Durumum düzelmeden önce, solunum cihazına bağlanma ihtimali karşısında aileme, çocuklarıma, en azından onları çok sevdiğimi söylemek için bir mesaj bırakmayı istedim. Çünkü eğer solunum cihazına bağlansaydım, o cihaza ne kadar bağlı kalırdım bilmiyorum, ailemle tekrar konuşma şansım olur muydu bilmiyorum. Neyse ki şanslıyım."

Koronavirüsü 'piyangoya' benzeten doktor, hastalığa kimin nasıl tepki vereceğinin bilinmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sorun şu ki, bazı gençlerin neden sadece hafif semptomları olduğu ve bazılarının solunum yetmezliği ile karşı karşıya kaldığı henüz tam olarak net değil. Bazılarının neden hafif bir şekilde tepki verdiğini bilmiyoruz."

Bunun sadece insan bağışıklık sisteminin ne kadar aktif tepki verdiği ile bir ilgisi olduğunun bilindiğini belirten Kaplan, "Bağışıklık tepkiniz çok aktifse, bağışıklık sistemi sadece virüsü değil, aynı zamanda sağlığınızı da yok eder" dedi.

Kaplan, bazı gençlerde yüksek bağışıklık reaksiyonu gözlendiğini ve oksijen desteğine ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi.