MHP'li Enginyurt: Adeta insanlıktan çıktık, nöbetçi berberler açın

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt, koronavirüs salgını nedeni ile berberlerin kapalı olmasına “Berberler noktasında bir düzenleme şart oldu. Saç sakal birbirine karıştı, kendi tıraş olamayan (benim gibi) çoğu insan, adeta insanlıktan çıktı. Kim çözecekse bu işe bir el atsın” diye tepki gösterdi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Berberler noktasında bir düzenleme şart oldu. Saç sakal birbirine karıştı, kendi tıraş olamayan (benim gibi) çoğu insan, adeta insanlıktan çıktı. Kim çözecekse bu işe bir el atsın. En azından hijyen,sağlıklı ortam ve tedbir alınarak, berber ve kuaförler nöbet usulüyle açık tutulsun" dedi.

BERBERLER noktasın da bir düzenleme şart oldu.

Saç sakal birbirine karıştı,kendi traş olamayan(benim gibi) çoğu insan, adeta insanlıktan çıktı.

Kim çözecekse bu işe bir el atsın.

En azından hijyen,sağlıklı ortam ve tedbir alınarak,berber ve kuaförler nöbet usulüyle açık tutulsun. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) April 15, 2020

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Berberler koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılmıştı. Alınan kararın geçerliliği devam ediyor ve berberler şu an kapalı.