Banksy de karantinada: Eşim evden çalışmamdan nefret ediyor

Sokak sanatının efsanevi ismi Banksy, koronavirüs karantinası nedeniyle son eserini dört duvar arasında yaratmak durumunda kaldı. Banksy, bir dizi farenin yarattığı karmaşanın resmedildiği eseri, “Evden çalıştığım zaman eşim bundan nefret ediyor” notuyla paylaştı.

Efsanevi sokak sanatçısı Banksy, son eserini karantina altındayken yarattı.

Instagram hesabından beş fotoğraf paylaşan Banksy’nin son eserinde bir grup farenin banyoda yarattığı karmaşa ve dağınıklık görülüyor. Eserde fareler aynayla ve tuvalet kağıtlarıyla oynuyor, diş macununu sıkıyor, bir tanesi de klozette ‘işini görüyor’.

Ünlü sanatçı, paylaşımına “Evden çalıştığım zaman eşim bundan nefret ediyor” notunu düştü.