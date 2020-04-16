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    CHP, bayrak, logo

    CHP’li 11 belediye başkanından ortak ‘sokağa çıkma yasağı’ açıklaması

    © AA /
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (170)
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    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202004161041843357-chpli-11-belediye-baskanindan-ortak-sokaga-cikma-yasagi-aciklamasi/

    CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı, koronavirüs salgını ile mücadele için yeniden uyarı yaptı. Başkanlar, “sokağa çıkma yasağı ya da tam-tecridi kapanma” uygulanmasını,  maskeleri belediyelerin dağıtmasını, belediye borçlarının ertelenmesini, Kovid-19 vakaların şehirlere göre açıklanmasını istedi.

    CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüs salgınına ilişkin ortak bir açıklama yaptı. Açıklamayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı  Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş imzaladı.

    6 maddeden oluşan önerilerin ilk sırasında, “sokağa çıkma yasağı ya da tam-tecridi kapanma” yer aldı. Açıklamada şöyle denildi: 

    "Küresel salgın ile mücadele ettiğimiz bu günlerde, her biri büyük önem taşıyan bazı kararlarla ilgili görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşmayı borç bildik. Geri dönüşü mümkün olmayacak sonuçlara sebep olunmaması, doğru zamanda doğru adımların atılması adına 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aşağıdaki öneri ve çağrımızı paylaşırız:

    •  Ulusal ve uluslararası çok sayıda bilim insanı, ekonomiden sağlığa kent hayatı ile ilgili pek çok kurum ve kuruluş ile bu kentlerini yöneten bizlerin ortak görüşü 'sokağa çıkma yasağı ya da tam-tecridi kapanma'dır. Daha fazla zaman kaybetmeden, bu uygulamanın gereğine tekrar dikkat çekiyoruz. Uygulamanın alternatif modeller ile geliştirilmesi, şehirlerin karakteristik özelliklerine uyum açısından da gereklidir. Bu kararla, olumlu yönde ciddi yol almış dünya şehir örneklerinde olduğu gibi, test sürecinin evde başlatılması ile karantina uygulamasının takibinin dağılım hızını yavaşlatmakta etkili olacağı görüşündeyiz.

    'Borçlar ertelensin'

    •  Kovid 19 ile mücadele kapsamında, yerel yönetimlerin acil olarak ihtiyaç duyduğu bazı ekonomik önlemler bulunmaktadır. Aşağıda öne çıkarılan maddelerin belediye hizmetlerinin devamlılığı açısından önemi büyüktür:

              a) Banka ve sözleşmelerden kaynaklı kredi borçları, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına olan borçlarının 2020 yılı için ertelenmesi gereklidir.

              b) Belediyelerin genel bütçe paylarının ve borçlanma limitlerinin artırılması gerekmektedir.

              c) Toplu ulaşımda Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için hazine tarafından gelir desteği yapılması hayatidir. Ayrıca, toplu taşıma araçlarında kullanılan akaryakıttan, rutin taşımacılık faaliyetlerine dönene kadar ÖTV alınmamalıdır.

             d) Üç aylığına faturaların ertelenecek olması kapsamında, su ve kanalizasyon işlemlerinin eksiksiz sürdürülmesi adına , İller Bankası veya Kamu Bankalarından bu idarelere faizsiz ve geri ödemesi 6 ay sonra başlayacak kredi teminleri sağlanmalıdır.

          e) Salgın riski ve salgının ne kadar süreceğinin öngörülmemesi nedeniyle kalabalık Meclis toplantıları yapılamamaktadır. Bu gerekçeyle meclis toplantılarının uzaktan online olarak yapılabilmesi sağlanmalı veya Belediye Meclislerinin işlevselliğinin sürdürülmesi adına Encümene yetki devri de düşünülmelidir.

          f) Belediyelerin toplu taşıma ve sosyal destek harcamalarının finansmanı açısından en az üç ay boyunca mal, hizmet alımları ile yapım işleri üzerinden alınan KDV sınırlanmalıdır.

    'Maskeyi belediyeler dağıtsın'

    • Sürmekte olan maske dağıtım sisteminin hızlanması ve sürekliliği önem arz etmektedir. Hizmet gamı açısından, halkla en yoğun ve organik bağı olan kurumlar mahalli idarelerdir. Bu açıdan koruyucu maskelerin nüfusları oranında Büyükşehir ve ilçe belediyelerine tesliminin yapılması ve dağıtımın belediyeler eliyle yapılması halkın, hizmete erişimini hem hızlandıracak, hem de kolaylaştıracaktır. Belediyeler, şehirlerde, toplumun en kılcal damarlarına kadar erişebilen devletin en değerli kurumlarındandır. Karar ve icra mekanizmalarında bulunmaları uygulamada çok değerlidir.

    'Kentlerdeki vakalar açıklansın'

    •  Tüm İl Valilikleri başkanlığında kurulan pandemi kurulları şöyle tarif edilmiştir: “Önlem sürecini en üst seviyede tutacak her türlü tedbiri almaya sorumlu olacaklardır.” Zaman aralığı olarak uzun sayılabilecek periyodlarda toplanan pandemi kurullarının, hızlı ve etkin çalışmasını sağlamak adına, daha sık toplanmasını öneririz. Bir başka önemli konu ise şeffaflık prensibidir. Her kent özelindeki Pandemi Kurullarının, o kentteki Corona Virüs ile ilgili tüm verileri günlük olarak halka açıklaması önemlidir. Türkiye ile ilgili genel açıklamalar zaten Sağlık Bakanlığımızca rutin olarak yapılmaktadır. Kentlere özel verilerin de rutin ve şeffaf olarak açıklanması Pandemi Kurulları başkanlığınca yapılmalıdır.
    '23 Nisan'da evlerimizden hep birlikte İstiklal Marşımızı okuma çağrısında bulunuyoruz'
    •  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. Yılı gibi, milli değerlerimize sıkıca tutunacağımız çok önemli bir güne yaklaşıyoruz. TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop tarafından başlatılan kampanya ile 23 Nisan akşamı saat 21.00 de evlerimizden ve balkonlarımızdan hep birlikte İstiklal Marşımızı okuma çağrısında bulunuyoruz. 11 Büyükşehir Belediyesi 100. yılında 23 Nisan’ın evlerde en coşkulu şekilde kutlanması için çalışacağız.
    'Ramazan'da ihtiyaç sahiplerinin yanındayız'
    •  Aynı zamanda 23 Nisan’ı 24 Nisan sabahına bağlayan gece mübarek Ramazan ayının da başlangıcıdır. Aydınlanma ve yardımlaşma ayı olan Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine ulaşmada belediyelerimizin en etkin ve doğru adreslerden biri olduğunu hatırlatırız. Güzel ülkemizi aydınlığa çıkaracağımız günlerin yakın olduğunu, hiçbir vatandaşımızın endişe etmemesini temenni ederiz.
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (170)
    Etiketler:
    Koronavirüs, Korona, Belediye, Ankara, İstanbul, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, CHP
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