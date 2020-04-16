Matt Damon ve Ben Affleck ünlüleri poker turnuvasına davet etti, salgınla mücadele için bağış topladı

İki ünlü oyuncu Matt Damon ve Ben Affleck, online poker turnuvası düzenleyerek koronavirüs salgınıyla mücadele için 1.75 milyon dolarlık bağış topladı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla yardım elini uzatan ünlü isimlere, aynı zamanda yakın arkadaş olan Matt Damon ve Ben Affleck de eklendi.

Eğlenceli bir yol tercih eden oyuncular, hafta sonu internet üzerinden bir poker turnuvası düzenledi. Turnuvada katılımcılara 10 bin dolar bağış şartı konuldu.

Kısa sürede pek çok ünlünün dikkatini çeken turnuvaya Adam Sandler, Kevin Pollak, Tom Brady, Jason Bateman, Jon Hamm, Tobey Maguire, Adam Levine, Bryan Cranston, Sarah Silverman, Jason Mewes, Kevin Smith ve Cheryl Hines gibi isimler de evlerinden katıldı. Poker oyuncusu Ebony Kenney de destek veren isimlerdendi.

Turnuvadan 1.75 milyon dolar toplanırken, bu para yoksul kesimlerin güvenli gıdaya ulaşmasını sağlayan ABD'nin en büyük yardım kuruluşlarından biri olan Feeding America'ya bağışlandı.

Öte yandan turnuvadan beklendiği üzere poker oyuncusu Ebony Kenney zaferle ayrıldı. Ünlü aktör Kevin Pollak ise ikinci oldu.

Ebony Kenney Tops Matt Damon, Kevin Pollak In Celebrity Online Charity Poker Tournament Casino News - https://t.co/LxqCIyjXEV pic.twitter.com/rFLtxfRaTu — Casino News (@CasinoNews6) April 12, 2020

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