AB Komisyonu Başkanı'ndan hem itiraf hem özür: Kendimizi korumak için birbirimizi korumalıyız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüs salgınına hazırlıksız yakalandıklarını ve İtalya'ya gerekli desteği sağlayamadıklarını itiraf etti. Leyen, “İtalya'nın en çok ihtiyaç duyduğu zamanda kimse yoktu. Bu nedenle tüm Avrupa adına kalpten özür diliyorum” dedi.

Avrupa Birliği yetkilileri, koronavirüs salgınıyla mücadele ve dayanışma konusunda özeleştiri yapmayı sürdürüyor.

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkelere koronavirüse karşı dayanışma çağrısında bulundu.

Von der Leyen, kriz patlak verdiğinde ‘kimsenin hazır olmadığını’ kabul ederek "İtalya'nın en çok ihtiyaç duyduğu zamanda da kimse yoktu. Bu nedenle tüm Avrupa adına kalpten özür diliyorum" açıklamasını yaptı.

'Birlikte hareket ederek yarın daha güçlü olacağız'

Bu noktadan sonra özür dilemekten ziyade davranışlarda değişikliğe gitmenin önemli olduğuna işaret eden von der Leyen, "Avrupa kısa sürede kendisini korumak için birbirini koruması gerektiğini anladı. Avrupa artık dayanışma içinde ve birlikte hareket ediyor. Birlikte hareket ederek yarın daha güçlü olacağız. Avrupa gelecekte çok önemli rol oynayabilir. Avrupalı olmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın artık ‘farklılıklarını ve bölünmüşlüklerini’ geride bırakması gerektiğini kaydeden von der Leyen, "Yeni dünyada cesaret, güven ve dayanışmaya ihtiyacımız var" vurgusunu yaptı.

'Gerçek Avrupa ayağa kalktı'

Von der Leyen, ayrıca Avrupa'da kritik tıbbi malzemenin her yöne nakledildiğini ve imkânı olan tüm üyelerin birbirine destek olmaya başladığını söyledi.

AB’li diplomat, “Gerçek Avrupa ayağa kalktı, en çok ihtiyaç duyulduğunda birbirimiz için orada olan Avrupa. Polanya ve Romanya’dan doktorlar İtalya’da yaşamaları kurtarıyor. Almanya’dan gelen solunum cihazları İspanya’da hayat veriyor. Çekya’daki hastaneler Fransa’dan gelen hastaları tedavi ediyor. Bergamo’daki hastalar Bonn’daki kliniklere gönderiliyor” dedi.