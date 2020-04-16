Sokağa çıkma yasağıyla ilgili yeni genelge: Fırınlar, eczaneler ve su dağıtım merkezleri açık olacak

İçişleri Bakanlığı bu hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağına dair genelge gönderdi. Buna göre yasak süresince fırınlar, eczaneler, su dağıtım merkezleri, hastaneler, huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri ve veterinerler açık olacak.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 17 Nisan saat 24:00 ile 19 Nisan saat 24:00 arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak genelge gönderdi.

Genelgede, yeni tip Kovid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbirin uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Genelgede yasak süresince açık olacak iş yerleri, kurum ve kuruluşlar şöyle sıralandı:

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.) ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri,

ve/veya (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.) ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

ve nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları , eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

, ve Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri vb.),

yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri vb.), Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirler arası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir.),

ve (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir.), Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi), PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri,

ve Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler, Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,

(ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar, Oteller ve konaklama yerleri,

ve Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.),

Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları.

Yasak kimleri kapsamıyor?

Genelgede yasak süresince sokağa çıkabilecek meslek grupları şöyle anlatıldı: