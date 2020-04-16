ABD’li biyolog Kovid-19'un beyin ve akciğerler üzerindeki etkilerini açıkladı

ABD’li biyolog koronavirüsü ağır bir şekilde geçiren hastaların akciğer hacminde azalma ve beyin fonksiyonlarında ciddi bozulmalar olduğunu belirtti.

George Mason Üniversitesi (ABD) Sistem Biyolojisi Okulu’ndan Profesör Ancha Baranova, ağır koronavirüs hastalarının akciğerlerinde azalma ve beyin fonksiyonlarında ciddi bozulmalar gözlendiğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Ancha Baranova, şu ifadeleri kullandı: “Gençler artık maraton koşamazken, yaşlı insanlar merdiven çıktıklarında nefes darlığı çekiyorlar. Elbette bu herkes için geçerli değil, hastalığı ağır bir şekilde geçiren herkes için de geçerli değil, sadece özellikle şanssız olanlar için böyle bir durum söz konusu.”

Ağır Kovid-19 hastalarının birçoğunda nörolojik belirtiler olduğuna vurgu yapan Baranova sözlerini şöyle sürdürdü: “Örneğin, hastalığı ağır olan yaşlılarda konfüzyon ve oryantasyon bozukluğu belirtisi görülüyor. Virüsün nöroinflamasyona neden olma özelliği şüpheye yer bırakmıyor. Hastalar taburcu olduktan sonra bile kafalarında yorgunluk ve bulanıklık olduğunu belirtiyor.”

Baranova, hastalığın sonuçlarının ne kadar süreceğinin henüz net olmadığını da sözlerine ekledi.