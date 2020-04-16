Kovid-19’un komplikasyonlarını önlemenin yolu açıklandı

Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Zhen Yan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu komplikasyonların nasıl önlenebileceğini anlattı.

EurekAlert sitesinin aktardığına göre Dr. Zhen Yan, son araştırmaların düzenli egzersizlerin Kovid-19 salgınının neden olduğu komplikasyonları önleyebildiğini ya da azalttığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Zhen’in araştırmalara dayandırarak aktardığı bilgilere göre düzenli beden egzersizleri, Kovid-19 kaynaklı çoğu ölümle ilişkili olan solunum yetmezliğinin baş gösterdiği akut solunum sıkıntısı sendromunu önleyebiliyor ya da şiddetini azaltabiliyor.

'Tek bir antrenman dahi antioksidan üretimini attırıyor'

Sporun ‘hücre dışı süperoksit dismutaz’ (EcSOD) olarak bilinen güçlü antioksidan üretimini teşvik ettiğini ifade eden Zhen, hastalık sırasında antioksidan seviyesinin düştüğünü, ancak tek bir antrenmanın dahi üretimi arttırmak için yeterli olduğunu vurguladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin değerlendirmelerine göre Kovid-19 ile hastaneye yatırılan hastaların yüzde 20’si ila 42’sinde akut solunum sıkıntısı sendromu baş gösteriyor, bu kitlenin yüzde 67-85’i ise yoğun bakıma alınıyor.