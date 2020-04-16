İki ailenin iki gündür süren kavgasına polisten sosyal mesafe cezası

Denizli'de dün iki aile arasında sokak ortasında yaşanan taşlı, sopalı kavga bugün de devam etti. Taraflardan biri pompalı tüfekle rastgele ateş açtı, bir evin camları atılan taşlarla kırıldı. Polis bu defa kavgaya karışanlara 3 bin 150'şer TL sosyal mesafe cezası kesti.