Brezilya Sağlık Bakanı, 'kovulduğunu' duyurdu

Brezilya Sağlık Bakanı Henrique Mandetta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlere dair yaşanan tartışmaların ardından Devlet Bakanı Jair Bolsonaro tarafından görevden alındı.

Mandetta, haberi Twitter hesabından duyurdu. Bakan, paylaşımında "Bana, bakanlığımıza liderlik etme fırsatı verildiği için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde.

Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e — Henrique Mandetta (@lhmandetta) April 16, 2020

Estadao gazetesine göre, Mandetta'nın yerini onkolog Nelson Teich alacak, resmi duyurunun yakın zamanda yapılması bekleniyor.

Bolsonaro, daha önce de Kovid-19 virüsünü 'küçük bir grip' olarak nitelendirmiş ve ülkesinde sosyal izolasyonun önerildiği dönemde sokağa çıkarak destekçileriyle bir araya gelmişti.

Ekonomik tedirginlik nedeniyle halkı karantinaya uymamaya davet eden Bolsonaro'nun Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından paylaştığı ve sosyal izolasyona karşı halkı sokağa davet ettiği videoları da salgınla mücadeleye kötü örnek olabileceği gerekçesiyle internet sağlayıcılar tarafından kaldırılmıştı.

Bolsonaro'nun bu tavrı ve karantina tedbirlerinin kaldırılması yönündeki çağrıları, Mandetta ile arasında gerilime neden olmuştu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin yayınladığ verilere göre Brezilya'da son olarak 29 bin 200'den fazla KOvid-19 vakası tespit edildi ve yaklaşık 1760 kişi hayatını kaybetti.