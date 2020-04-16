İtalyan doktorlar Rus meslektaşlarına Bergamo’daki yardımlarından dolayı teşekkür etti

İtalyan doktorlar, Apenin Dağları’nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en ciddi merkezlerinden biri olan Bergamo’daki sahra hastanesinde kendileri ile birlikte çalışan Rus meslektaşlarına teşekkür etti.

İtalyan doktorlar, Apenin Dağları’nda Kovid-19 salgınının en ciddi merkezlerinden biri olan Bergamo’da Rus-İtalyan ortaklığı ile koronavirüs hastaları için kurulan sahra hastanesinde kendileri ile birlikte çalışan Rus meslektaşlarına teşekkür etti.

'Çalışmalar kusursuz bir şekilde yapılıyor'

Hastanenin başhekimi Oliviero Valotti, “Uzmanlarınızın yaptıklarının son derece etkili olduğunu söylemeliyim. Kendilerine teslim ettiğimiz hastalar oldukça zor vakalardı ve çalışmalar kusursuz bir şekilde yapılıyor. Birkaç gün önce yoğun bakım üzerinde uzmanlaşmayan genel branş doktorlarını nöbetçi olarak görevlendirmeye başladık ve bu kişiler de oldukça başarılı bir şekilde çalışıyor” açıklamasında bulundu.

'Rus uzmanlarla, adeta her zaman birlikteymişiz gibi çalışıyoruz'

Valotti, Rus doktorların artık yoğun bakımdaki ağır hastalara göre daha hafif vakalarla da ilgileneceklerini ifade etti.

Hastanenin gönüllü olarak çalışan görevlilerinden Luca Carnevali, Rusya’ya sağlık gereçleri, tıbbi cihazlar ve maskelerden oluşan destek için, fakat en çok doktorların işbirliği için teşekkür ederek, “Rus uzmanlarla, adeta her zaman birlikteymişiz gibi çalışıyoruz” vurgusunu yaptı.

Rusya mart ayı sonunda İtalya'nın koronavirüs salgınında en çok zarar gören kenti Bergamo’ya 15 askeri uçakla sağlık gereçleri, dezenfektasyon ekipmanları ve askeri doktorlar göndermişti.